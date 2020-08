abécédaire/Flickr/bureau120

L’inspection des Lettres de l’académie de Versailles a élaboré un abécédaire numérique et multimédia pour les professeurs de lettres. Disponible gratuitement sur le site de l’académie, il concerne « en première donne ceux qui débutent dans le métier », mais aussi les « professeurs plus confirmés, formateurs, qui trouveront là un référentiel propre à fonder une culture professionnelle commune ».

Chaque lettre propose ainsi de développer un certain nombre de notions propres à l’enseignement des lettres, ou à l’enseignement en général.

Derrière la lettre C, on trouve ainsi le terme Continuité pédagogique. L’article liste notamment plusieurs points de vigilance et gestes professionnels à pratiquer pour la mettre en œuvre, ainsi que des liens vers des ressources sur le même thème.

Pour la lettre D, l’article sur la Discipine propose en annexe une liste de courts rituels à instaurer en classe de lettres pour favoriser l’attention des élèves. Par exemple, en début de chaque cours, la présentation d’un mot bizarre ou inconnu.

A la lettre O, on peut trouver la thématique Outils de travail, qui liste quelques exemples de supports à utiliser en classe pour l’enseignement des lettres (dossier numérique, blog de classe, ou traditionnel tableau…).

Pour découvrir toutes les notions de l’abécédaire, rendez-vous sur la page des Lettres de l’académie de Versailles.