Le ministère de l’Education nationale a publié au Bulletin officiel du 30 juillet de nouveaux programmes scolaires pour l’école maternelle. Cela a suscité de nombreux commentaires des enseignants sur les réseaux sociaux. Indignées, ironiques, détachées, voici quelques réactions de profs sur Twitter.

Certains le prennent avec humour ou détachement…

D’autres déplorent ce surplus de travail en plein milieu des vacances après une année déjà bien chargée…

La distanciation à respecter… si l'effectif le permet.

Et en prime, pour la maternelle: plus de masques fournis et des modifications de programmes la veille de la rentrée…

C'est génial, non?

Profitons de nos fameuses vacances, franchement, on ne les a pas volées!!!!!!!!!!!