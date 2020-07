La composition définitive du gouvernement Castex a été dévoilée ce dimanche, avec la nomination de 11 nouveaux secrétaires d’Etat. Parmi eux, deux travailleront auprès du ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer.

Education prioritaire

La députée Modem du Val-d’Oise Nathalie Elimas a été nommée secrétaire d’Etat à l’Education prioritaire. Diplômée d’un master de droit et d’un MBA en ressources humaines, elle a exercé pendant quelques années dans les ressources humaines, puis dans l’enseignement. En 2014, elle est devenue maire-adjointe de la ville de Margency, chargée de la Communication, de la Culture et du Patrimoine, et a ensuite été élue, en 2015, conseillère régionale d’Île-de-France.

Lors des législatives de 2017, elle a succédé à François Scellier dans la 6e circonscription du Val-d’Oise. Siégeant à la Commission des Affaires sociales, elle a notamment été rapporteure de la mission d’information sur l’adaptation de la politique familiale française aux défis de la société du XXIe siècle.

Jeunesse et engagement

La députée Modem de Loire-Atlantique Sarah El Haïry a quant à elle été nommée secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à l’engagement.

Après des études de droit, elle a d’abord travaillé pour une société coopérative de chèques déjeuners. Elle a ensuite été élue, en 2017, députée de Loire-Atlantique (5e circonscription), et est devenue porte-parole du Modem en 2018.

Membre de la Commission des finances, elle a notamment été rapporteure sur une proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations.