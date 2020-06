Depuis 72 ans, le 23 juin a été retenu comme journée olympique mondiale. Elle permet à chacun de s’initier à la pratique de sports olympiques en présence d’athlètes, dans le partage et les valeurs de l’olympisme. Cette année, dans le contexte de crise sanitaire, cet événement sera bien différent des précédents et laissera une part importante au numérique. Il s’étalera sur l’ensemble de la semaine, du 22 au 26 juin, en incluant la traditionnelle journée olympique le 23 juin.

Depuis 1948, la #JournéeOlympique est célébrée chaque année, le 23 juin. Pour l'occasion, le monde entier s'active, s'informe sur les valeurs olympiques et découvre de nouveaux sports ! Sa devise : "bouger, apprendre et découvrir". pic.twitter.com/YniWKRTzPs — France Olympique (@FranceOlympique) June 22, 2020

Prendre une photo avec un objet qui représente son sport

De nombreuses opérations sont donc organisées, notamment par le CNOSF, pour célébrer la journée olympique.

Dès aujourd’hui, veille de la journée olympique, les fédérations, les comités olympiques et toutes les institutions sportives françaises ainsi que les écoles se mobilisent pour cet évènement annuel. Ils sont tous invités à prendre une photo collective avec chacun un accessoire du sport qu’il pratique et ensuite la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JournéeOlympique.

Le Comité national olympique et sportif français est prêt pour une semaine de célébration 100% digitale à l'occasion de la #JournéeOlympique, qui aura lieu demain ! 🙌 Restez connectés… Et rdv sur https://t.co/AnC1aKeyA7 ! #Défi2024m pic.twitter.com/hpz2nfQLKm — France Olympique (@FranceOlympique) June 22, 2020

Marathon solidaire et entraînement olympique

Le mardi 23 juin, afin de rendre hommage à tous ceux qui ont été en première ligne du Covid-19 ainsi qu’aux victimes, un marathon de la solidarité est organisé par le CNOSF. Six groupes formés de sportifs, professeurs d’EPS, médecins, partiront de l’INSEP pour rejoindre Paris ou le Val-de-Marne. Tout en respectant les mesures de distanciation sociale, ils effectueront plusieurs escales : le siège du CNOSF, la mairie de Paris ou encore certains hôpitaux. Les coureurs pourront être soutenus au travers du hashtag #Tousenblanc, lancé le 7 avril dernier par des sportifs de haut niveau.

Autre moment fort de cette journée : la plus grande séance d’entraînement olympique en ligne du monde, et ce pendant 24 heures. De nombreux athlètes du monde entier animeront en direct des séances d’entraînement à partir de 11 heures, heure locale, dans 20 fuseaux horaires sur la page @olympics d’Instagram. Tout public peut y participer. Pour découvrir le programme complet d’entraînement en direct, cliquez ici.

En parallèle, une compilation vidéo d’entraînement mettant en scène 23 athlètes olympiques du monde entier, dont Martin Fourcade pour la France, présentant leurs exercices préférés sera diffusée sur le site web olympic channel.

Parcourir 2024 mètres

Autre initiative pour célébrer la journée olympique : parcourir la distance symbolique de 2024 mètres. Seul ou à plusieurs, l’idée est de réaliser cette distance en courant, marchant, ramant ou en pédalant. Chaque participant pourra ensuite se prendre en photo avec son chrono et son dossard (à télécharger ici) et publier l’ensemble sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #JournéeOlympique #Défi2024m et la mention @FranceOlympique. Les photos, envoyées par les différents participants, serviront à la création d’une fresque numérique géante.

Dans le cadre de la #JournéeOlympique, @GuyDrut, champion olympique et membre du #CIO, participera au #Défi2024m en rameur ! 🚣‍♂️ Et vous ? 🚶🚴🏊👨‍🏃

👉 Il est encore temps de s'inscrire et de récupérer votre dossard sur https://t.co/AnC1aKeyA7 ! pic.twitter.com/52TUnS3EQ0 — France Olympique (@FranceOlympique) June 21, 2020

Cette opération du CNOSF est aussi proposée dans les écoles et invite les élèves à parcourir 2024 mètres par classe en relais.

Dans les établissements scolaires, notamment ceux labellisés Génération 2024, d’autres initiatives pédagogiques ont lieu : le travail sur les valeurs olympiques à travers un dessin, une définition ou un souvenir ; la participation aux défis sportifs lancés par des athlètes ou encore des opérations en partenariat avec l’USEP ou l’UNSS telle que les « e-rencontres ».

#JournéeOlympique J-1 : une e-rencontre tournée vers demain

Saurez-vous relever de @TonyEstanguet ???

Pour regarder vers @Paris2024 qui, avant d’être le rendez-vous des champions, doivent être celui de la pratique sportive de tou-tes: ce qui commence à l’école, avec l’Usep ! pic.twitter.com/JHstntGGr8 — USEP nationale (@usepnationale) June 22, 2020

Enfin, du 24 au 26 juin, le CNOSF invite les internautes à partager quotidiennement un moment de sport en lien avec les valeurs olympiques (excellence, amitié et respect) sous forme d’une photo, d’un texte ou d’une citation… Des débats en live seront aussi organisés par le CNOSF entre des athlètes et des jeunes espoirs sur la page Facebook Franceolympique et la plateforme BeSport.