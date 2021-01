Capture écran

Article publié le 12 novembre 2020, mis à jour le 30 décembre

Alors que les musées et salles de spectacle n’ont toujours pas rouvert à cause du Covid-19, le Collège de France souhaite continuer à faire vivre la culture depuis chez soi. L’institution née sous François Ier en 1530 a en effet mis à disposition sur son site internet plus de 10 000 contenus entièrement gratuits. Littérature, origines de l’Homme ou Histoire des continents… C’est un très vaste programme que propose le Collège de France – à tel point qu’il y est facile de s’y perdre !

Une recherche filtrée

Mais afin de faciliter la navigation au cœur de ce campus numérique, il est possible de cibler sa recherche. Vous pourrez en effet sélectionner une thématique (sciences de la vie, physique et chimie, mathématiques et sciences informatiques, etc.) ou un enseignement (conférence, séminaire, journées d’étude, cours, conférenciers invité, etc.) parmi ceux proposés. Sur le site, deux formats sont aussi disponibles : audio ou vidéo.

Parmi cette grande masse d’informations, ce sera par exemple l’occasion de découvrir l’intervention de Lluis Quintana-Murci sur les évolutions humaines et génétiques des populations, celle de Marc Henneaux sur les symétries cachées de la gravitation ou encore celle de Arnaud Fontanet sur les pandémies.

200 livres à lire

Enfin, pour les passionnés de littérature, l’Institution a également répertorié plus de 200 livres à lire en ligne aux Editions Collège de France, comme Lettres noires : des ténèbres à la lumière d’Alain Mabanckou, de l’inégalité des vies de Didier Fassin ou encore Vivre dans la bibliothèque du monde de William Marx.