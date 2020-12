Sport à l’école – Getty Images

Aujourd’hui, 18% des écoliers sont en surpoids. Face à ce constat, l’Académie de Créteil, soutenue par le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, a lancé l’opération « 30 minutes d’exercice par jour à l’école ». L’objectif ? Lutter contre la sédentarité et l’obésité en développant la pratique du sport à l’école. Pour le moment, 21 écoles de l’académie testent le dispositif et des premiers bénéfices sont déjà observés : les élèves sont « plus attentifs et concentrés », commente Fanja Rahjason, directrice de l’école Paul-Bert à Nogent-sur-Marne, relayé par FranceInfo. « On revient en classe et il y a un calme incroyable. Ce qui me surprend c’est qu’en 15 minutes on a des bienfaits tout de suite », précise-t-elle.

Courir, sauter, lancer, danser

Ces 30 minutes d’exercice par jour s’ajoutent aux cours d’EPS déjà prévus dans le programme scolaire. Pour aider les enseignants à mettre en place leur séance, l’Académie de Créteil a fourni aux écoles une quarantaine de fiches clef en main, avec des exercices basés sur quatre principes : courir, sauter, lancer, danser.

Un bilan complet de l’opération sera présenté lors de la Semaine Olympique et Paralympique, qui a lieu du 1er au 6 février 2021.

« Génération 2024 » : une plateforme dédiée à la communauté éducative

Cet événement annuel sera consacré au 30 minutes d’activité physique par jour. Les écoles qui souhaitent participer à la Semaine Olympique et Paralympique peuvent dès à présent s’inscrire sur le site Génération 2024. Cette plateforme, dédiée à la communauté éducative, rassemble « des ressources pédagogiques en lien avec les Jeux, des éléments d’éducation par le sport et des outils pour favoriser la pratique de l’activité physique et sportive au quotidien », précise Paris 2024 dans un communiqué où il mentionne aussi que « les partenariats établis » par les enseignants lors de cette semaine « peuvent être valorisés par l’obtention du label ‘Génération 2024′ ».