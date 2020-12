Getty

Pour la session de recrutement 2021, le nombre de postes proposés dans l’enseignement public diminue. 12 766 postes sont offerts aux concours d’enseignants du second degré en 2021, contre 12 850 en 2020.

Les chiffres du CAPES en baisse

Dans le second degré, le nombre de places au concours du CAPES a été annoncé ce 29 novembre. Les chiffres sont en baisse, comme pour le premier degré.

6 880 postes étaient offerts en 2020 aux concours du Capes de l’enseignement public, dont 5 490 au concours externe. En 2021, 6816 postes dont 5 441 au concours externe sont proposés.

Entre les sessions 2020 et 2021, 26 postes ont été supprimés pour l’anglais, 25 pour les lettres modernes ou encore 14 pour l’histoire-géographie.

En revanche, les chiffres relatifs au concours de l’agrégation sont stables : le nombre de postes offerts est le même qu’à la session 2020, à savoir 2610 postes dont 1555 au concours externe.

Quelles conséquences pour les étudiants ?

Le gouvernement voulait investir dans l’éducation : récemment, l’initiative du Grenelle de l’éducation a confirmé cette volonté. Mais malgré cette promesse, et malgré la hausse des effectifs d’élèves, on assiste à une diminution implacable des postes d’enseignants, année après année. On peut se demander si cette tendance conduira à favoriser des emplois contractuels.

Ces chiffres envoient également un message aux futurs enseignants, et peuvent changer l’idée qu’ils se font de l’accès au métier, ou de sa stabilité. L’attractivité du domaine de l’enseignement pourrait être remise en cause par cette diminution progressive des postes.

Sur Twitter, on peut lire les réactions des enseignants et futurs enseignants :

