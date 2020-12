Getty

Alors que, dans son projet de loi de finances 2021, le ministère de l’Education nationale annonçait « la création de plus de 2 000 emplois dans le 1er degré », le nombre de postes ouverts au CRPE 2021 diminue fortement. Pour les concours du second degré, la baisse est moins importante.

CRPE 2021

En 2020, selon les chiffres du ministère, 12 115 postes avaient été proposés aux Concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) : 11 752 aux concours externes et 3e concours et 363 aux concours internes.

Au CRPE 2021, 9 890 postes seront ouverts. Toutefois, il semble que ce nombre n’intègre pas encore les postes ouverts au CRPE supplémentaire, qui s’élevaient à 700 en 2020.

Concours enseignants du second degré 2021

Le nombre de postes ouverts aux concours du second degré diminue également, mais la baisse est plus modérée. Pour le CAPES externe, par exemple, 5 441 postes sont ouverts en 2021, contre 5 490 en 2020. Le CAPES d’allemand perd par exemple 23 postes (222 en 2021 contre 245 en 2020), celui de lettres classiques 11 (134 contre 145). Certaines matières gagnent toutefois des postes, comme la physique-chimie (417 postes contre 379). Le nouveau CAPES Numérique et sciences informatiques prend 30 postes (60 postes contre 30 l’année dernière).

Le Capet externe perd quant à lui 10 postes (600 postes ouverts contre 610 en 2020), et le Caplp externe 15 (1325 contre 1 340).

En revanche, l’agrégation externe conserve le même nombre de postes (1 555), tout comme le Capeps (670). Ce dernier chiffre a toutefois été jugé insuffisant hier par l’Association nationale des étudiants en STAPS, qui a demandé au gouvernement d’investir dans le « recrutement massif d’enseignants »