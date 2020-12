Ecole primaire – Getty Images

Le ministère de l’Education nationale vient de publier les résultats des élections des représentants des parents d’élèves. Celles-ci ont eu lieu entre fin septembre – début octobre et concernaient au total 52 633 établissements scolaires, soit 97,94 % des écoles et 97,84 % des établissements du second degré.

21,25% de participation dans le second degré

Selon les résultats publiés, le taux de participation dans le premier degré est en hausse. Cette année, il s’élève à 50,41%, soit 2 points de plus par rapport à l’année dernière. En revanche, une très légère baisse est constatée dans le second degré : 21,25% de participation, soit -0,05 point par rapport à 2019.

Parmi le nombre de sièges pourvus, 249 018 sièges le sont sur 257 091 dans le premier degré, soit 96,86 %. Du côté du second degré, on dénombre « 44 007 sièges pourvus sur 46 280 à pourvoir, soit 95,09 % », précise le ministère.

La FCPE en tête dans le second degré

Dans le premier degré, les résultats sont assez stables par rapport à l’an dernier : la majorité des parents ont voté pour des listes de parents non constituées en associations (65%). La FCPE obtient 10,63% des voix, la PEEP 1,89% tandis que la UNAAPE recueille 1,48% des suffrages.

Dans le second degré, les résultats sont bien différents : les listes de parents non constituées en associations n’obtiennent que 19,78 % des voix. La FCPE est en tête du classement avec 39,61% des suffrages. Ce chiffre s’explique par une première place dans les collèges (36,56 %) mais aussi dans les lycées généraux et technologiques, où l’association recueille 51,63% des voix.

Dans le second degré, on retrouve également les associations locales non affiliées avec 20,24 % des suffrages, la PEEP avec 10,06 %, les listes d’union avec 7,47% et enfin la UNAAPE avec 2,84 %.