© delkoo – Fotolia.com

Alors que le ministère organise, mardi 1er décembre, le colloque scientifique « Quels professeurs au XXIe siècle », le Snes-FSU, syndicat du second degré, lance un préavis de grève ce même jour.

« Les personnels des collèges, lycées et CIO ont des choses à dire ! »

« Le 1er décembre, le Ministre de l’Education nationale veut évoquer l’enseignant du 21eme siècle ? » interroge ainsi le syndicat dans un communiqué publié le 26 novembre. « Qu’à cela ne tienne, […] les personnels des collèges, lycées et CIO ont des choses à dire ! ».

Le syndicat invite ainsi les « enseignants, CPE, PsyEN, AED, AESH » à témoigner de leur quotidien « toute la journée du 1er décembre sur les réseaux sociaux avec les #ContreGrenelle #RevalorisationFantome #StopMepris ». Il propose également des courriers pour interpeller « les députés et élus des collectivités territoriales » sur les salaires, les conditions sanitaires ou encore les effectifs. « Un préavis de grève est déposé pour couvrir toutes les actions du 1er décembre », précise le Snes.

Les assistants d’éducation en grève massive le 1er décembre

Le syndicat s’associe également au mouvement de grève des AED (assistants d’éducation), ce même 1er décembre. Le 23 novembre dernier, il avait en effet publié, avec la CGT, le SNALC et Sud Education, un communiqué dénonçant « la situation de précarité inacceptable des AED ».

Les conditions de travail des AED « se sont considérablement dégradées avec la multiplication des tâches induites par la mise en place des protocoles sanitaires et l’exposition particulière aux risques de contamination », déplorait aussi le syndicat Sud Education le 26 novembre. Il pointait du doigt les « décisions arbitraires » souvent prises par les chefs d’établissements à l’encontre de ces personnels : « non-renouvellements abusifs, périodes d’essais déguisées, contrats inférieurs à un an, chantage à l’emploi, traitement infantilisant », ainsi que « l’absence de droit à la prime REP/REP+ […] tout à fait emblématique ». Le syndicat appelait « l’ensemble des assistant-e-s d’éducation à s’organiser localement et à se mettre massivement en grève le 1er décembre ».