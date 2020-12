Celle qu’on surnomme la Maison de Molière est, comme tout le monde de la culture, mise à l’épreuve par la crise du Covid. Le confinement l’a notamment obligée à laisser ses salles de théâtres vides et silencieuses. Pour préserver son lien avec le public, la Comédie-Française propose de découvrir l’art théâtral sous format numérique… et s’adresse aux enseignants avec du contenu pédagogique en ligne.

Une saison confinée : la « Comédie d’automne »

Face à ce second confinement, la Comédie-Française a donc lancé « Comédie d’automne » : une programmation entièrement en ligne, six jours par semaine. Du lundi au samedi, sur son site et ses réseaux sociaux, elle diffuse – en direct et en rediffusion – une émission hebdomadaire, des lectures, et de nouvelles pièces préparées pour l’occasion.

Trois nouveaux formats, pour trois rendez-vous : le lundi à 19h, l’émission « Quelle comédie ! » présente les actualités de la Comédie-Française, en présence des invités de la semaine. Du mardi au vendredi, à la même heure, les amateurs de littérature peuvent assister à des lectures de l’oeuvre de Proust dans « A la recherche du temps perdu« .

Enfin, une pièce de théâtre préparée par une équipe de comédiens pendant la semaine est jouée et filmée à 20h30 le samedi soir : c’est « Théâtre à la table« . Une façon de continuer à toucher les amateurs du sixième art, en innovant.

Enseigner le théâtre

L’institution culturelle s’engage également pour l’éducation, avec une newsletter adressée aux enseignants et comportant de nombreuses ressources numériques et pédagogiques. Parmi elles, on trouve des extraits de pièces, des analyses de séquences, ou encore des interviews de metteurs en scène comme celle de Christian Schiaretti sur les mythes de Phèdre et d’Hippolyte.

Pour les scolaires qui en font la demande, il est également possible de rencontrer des Comédiens-Français – membres de la troupe de la Comédie-Française – par visioconférence.

Et pour les passionnés de l’univers de Molière, des entretiens avec des comédiens et professionnels du théâtre sont disponibles en podcast. Ces rencontres avec les « abeilles de la Ruche » – symbole de la Comédie-Française – pourraient susciter des vocations, malgré un contexte difficile pour la culture.