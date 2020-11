© Minerva Studio – Fotolia.com

Pour décharger les Agences régionales de santé (ARS) débordées par l’épidémie, les médecins scolaires et universitaires pourraient bientôt être chargés du contact tracing dans leurs établissements. C’est ce que propose une instruction du ministère de la Santé dévoilée par le JDD ce dimanche. L’objectif est de permettre aux ARS de se concentrer sur des lieux comme les Ehpads où se trouvent les personnes les plus vulnérables.

Comme le souligne le JDD, rien dans la note ne précise comment les infirmières et médecins scolaires, non formés au contact tracing, vont pouvoir gérer cette nouvelle charge de travail.

D’autant plus que les médecins scolaires, en fort déficit, sont déjà mobilisés à plein avec la multiplication des cas positifs dans les écoles. En septembre dernier, le SNMSU-Unsa, syndicat de médecins scolaires, alertait déjà sur leur situation intenable. « Dans les départements très déficitaires en médecins et à forte circulation virale, les médecins de l’éducation nationale déjà surchargés n’arrivent plus eux non plus à répondre à la demande », déplorait-il.

Ce que confirment enseignants et directeurs d’écoles sur les réseaux sociaux.

Quelle est cette mascarade? Les médecins scolaires ne sont plus remplacés quand ils partent en retraite depuis des années. Leur nombre s’est réduit comme peau de chagrin, ils ne risquent ps de suivre quoi que ce soit les pauvres. — Claire Marotine (@helubenartanfel) November 16, 2020

976 médecins scolaires pour 12,5 millions d'élèves, et 800000 enseignants… Fin de la blague. https://t.co/RBinSRmyxP — Sabine 🍓ChoyéeCommeJamais (@Sabi_s_t) November 15, 2020

Le suivi des élèves COVID va être confié aux médecins scolaires : sachant qu'il y a 976 médecins scolaires pour 12,5 millions d'élèves, combien d'élèves pourront être tracés sérieusement ? Chaque médecin a en moyenne 13 000 élèves en charge… — DECKER (@decker_v) November 16, 2020

Ils ne viendront même plus puisque que le ministre refile le job aux médecins scolaires invisibles… plus de remontées, plus de cas ……. pic.twitter.com/5WnUZpXAzR — Levure59 (@levure59) November 16, 2020