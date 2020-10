Depuis plusieurs années, la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) est associée aux Ecoles Normales Supérieures (ENS) de Paris, Paris-Saclay et Lyon, pour proposer des ressources pédagogiques dans de nombreux domaines d’enseignement. Il existe aujourd’hui neuf « sites experts », « conçus dans une optique de formation du professeur« . Tous sont accessibles via le portail Eduscol.

Les sites experts rattachés à l’ENS Lyon :

La Clé des langues : des contenus en allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, et des ressources pour découvrir la linguistique, la traduction ou la littérature étrangère

SES-ENS, pour les Sciences Economiques et Sociales

Planet Terre site expert en géologie

Geoconfluences, pour la géographie

Culture Sciences Physique

Les sites rattachés aux ENS Paris et Paris-Saclay:

Planet Vie, pour les Sciences de la Vie et la Terre

Culture Sciences Chimie, qui vient d'ouvrir son nouveau site

Culture Math, pour les mathématiques

Culture Sciences de l’Ingénieur

Chaque site propose ainsi des contenus multimédias en s’appuyant sur les programmes scolaires en vigueur. Des ressources sont disponibles pour les enseignants de primaire, collège, lycée et supérieur, en fonction de la matière enseignée.

Sur le site d’Eduscol, on peut lire les trois objectifs de ce dispositif : « contribuer à la formation initiale et continue des enseignants », « produire des ressources scientifiques et culturelles validées » et « faciliter l’accès aux résultats de la recherche« .

Les sites experts sont régulièrement alimentés et peuvent également s’associer pour proposer des contenus interdisciplinaires :