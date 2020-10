« Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir » : c’est le thème de l’édition 2020 de la Journée mondiale des enseignants, organisée ce 5 octobre par l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail et l’Internationale de l’éducation.

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants est célébrée chaque 5 octobre, date de la signature de la Recommandation OIT/UNESCO de 1966, concernant la condition du personnel enseignant. Cette année, le thème de la Journée est « « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir ». Un sujet d’actualité vu l’implication des professeurs cette année pour maintenir la continuité pédagogique pendant la crise sanitaire.

« Dans la plupart des cas, les enseignants ont dû agir au pied levé, avec peu de temps pour se préparer. Les programmes scolaires ont été modifiés ou condensés, les plans de cours adaptés, les méthodes de travail chamboulées. Mais que ce soit sur Internet, sur les téléphones portables, à la télévision, à la radio ou par courrier, les enseignants ont continué d’assurer l’éducation de leurs élèves », souligne l’UNESCO, qui rappelle que la crise sanitaire « a eu et continue d’avoir un impact sur l’éducation de près de 1,6 milliard d’apprenants » dans le monde.

A l’occasion de cette Journée spéciale, le ministère de l’Education nationale a mis en ligne une vidéo pour remercier les enseignants de leur engagement.

« Merci aux professeurs qui se sont tant investis ces derniers mois, pour que malgré la situation particulière, malgré le contexte sanitaire difficile, nous ayons une éducation vaillante, un système éducatif qui fonctionne, et une éducation qui fonctionne grâce aux professeurs », a également déclaré le ministre Jean-Michel Blanquer sur les réseaux sociaux.

Les twittos se mobilisent également pour la Journée mondiale des enseignants et ils sont nombreux à publier des messages de remerciements ou de soutien.

Au Canada, les profs pourront même obtenir une boisson chaude gratuite aujourd’hui…. petit clin d’oeil au goût des enseignants pour le café ?

Thank you for your dedication, patience, and empathy ♥️.



Please enjoy a FREE medium McCafé Premium Roast Coffee or Tea this World Teachers’ Day, October 5th. Kindly provide your identification. #WorldTeachersDay #ThankYouTeachers pic.twitter.com/oIJJYJuGhD