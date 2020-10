Frédérique Vidal l’a annoncé hier dans un circulaire : les établissements d’enseignement supérieur qui se trouvent en zone d’alerte renforcée ou maximale doivent établir une jauge à 50%, c’est-à-dire accueillir la moitié de la capacité des lieux (salles de cours, amphithéâtres, mais également restaurants et bibliothèques universitaires).

La jauge à 50% doit être appliquée dès aujourd’hui. Les établissements ont donc dû trouver – du jour au lendemain- le moyen de respecter ces nouvelles contraintes d’effectifs, avec un enseignement hybride, un calendrier alterné, des demi-groupes…

Dans certaines structures, cette organisation avait déjà été décidée en anticipation de l’évolution de l’épidémie. C’est le cas par exemple de la Sorbonne Nouvelle qui indique dans un communiqué de presse avoir instauré dès la rentrée un « calendrier alterné« .

Dans mon UFR nous sommes passés dès juillet en une place sur 2 quand c’était possible et distanciel sinon, faute d’instructions claires nous avons décidément cela collectivement. Mais dans la même université d’autres UFR ont fait comme d’habitude.

Depuis la rentrée c’est L1 et M2 en demi-groupes alternant chaque jour (hybride synchrone – ceux à distance suivent en ligne) ; L2, L3 et M1 en distanciel total. Pour les demi-groupes de L1 et M2, les salles sont déjà à 50%. Donc pour nous rien ne change !