« Studio Cosmique » est animé par des invités de la revue Espace(s), publiée par l’Observatoire de l’Espace. Ces professionnels de la création artistique ou littéraire discutent lors de cette émission de grands enjeux liés à l’espace : on y parle notamment de Newspace, « cet ensemble d’acteurs, de technologies et de possibilités commerciales et sociétales brandi comme le nouvel Eldorado de l’humanité ». Exode cosmique, conquête de l’espace ou vie extraterrestre ne manqueront pas d’inspirer ces auteurs et artistes, et de passionner les auditeurs. Le thème de cette saison : « L’Espace veut-il de nous ? »

Pour cet enregistrement, le poète David Christoffel, du comité de rédaction d’Espace(s), invite à sa table l’auteur et metteur en scène Pierre Meunier. Il sera question de liberté face à la gravité, d’émancipation face au principe de pesanteur.

Le programme complet est disponible ici

Tous les podcasts, enregistrés devant un public, sont ensuite rassemblés et rendus accessibles sur la plateforme Switch (on Paper). Deux émissions, enregistrées en février et mars 2020, y sont déjà disponibles à l’écoute.