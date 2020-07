© Delphotostock – Fotolia

Article publié le 16 juillet, actualisé le 29 juillet.

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera « de façon exceptionnelle » revalorisée de 100 euros cette année, a annoncé le Premier ministre Jean Castex hier. Elle sera versée sous conditions de ressources aux parents d’enfants scolarisés de 6 à 18 ans pour les aider à supporter le coût de la rentrée scolaire.

Conditions

Pour en bénéficier, les revenus 2018 du foyer ne doivent pas dépasser 25 093 € pour un enfant scolarisé, 30 884 € pour 2 enfants, 36 675 € pour 3 enfants, puis 5 791€ supplémentaires par enfant en plus.

Les parents d’enfants suivant un enseignement à distance type Cned peuvent bénéficier de l’ARS, en revanche, ceux qui pratiquent l’instruction à la maison ne peuvent y prétendre. Pour les apprentis jusqu’à 18 ans, l’ARS peut également être demandée, à condition que le jeune gagne moins de 55 % du SMIC.

Les parents d’enfants de moins de 6 ans déjà inscrits en CP sont également concernés par l’ARS.

Montants

Pour un enfant de 6 à 10 ans (ou plus jeune inscrit en CP), l’ARS s’élève cette année à 469,95 €. Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans, le montant est de 490,35 €, et pour un jeune entre 15 et 18 ans, 503,88 €.

Les parents dépassant de peu les plafonds de revenus maximum pourront recevoir une allocation de rentrée réduite, calculée en fonction de leurs revenus.

Démarches

Pour les parents allocataires, il n’y a aucune démarche à effectuer si l’enfant est âgé de 6 à 15 ans. L’ARS leur sera versée automatiquement. Si l’enfant a entre 16 et 18 ans, il leur faudrait d’abord déclarer qu’il est toujours scolarisé ou en apprentissage. Cette démarche peut se faire sur le site de la CAF. Si l’enfant a moins de 6 ans mais entre en CP, il leur faudra fournir un certificat de scolarité pour recevoir l’ARS.

Pour les parents non-allocataires, il faudra d’abord télécharger un formulaire et le renvoyer à la CAF une fois rempli.

L’ARS sera versée le 4 août à Mayotte et à la Réunion, puis le 18 août en métropole, Martinique, Guadeloupe et Guyane.