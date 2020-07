YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Alors que beaucoup de Français ne partiront pas en vacances cet été, ils pourront se cultiver et se divertir grâce à l’opération « Un été particulier » à Paris. De nombreuses initiatives culturelles gratuites seront en effet prévues dans toute la ville au cours de l’été 2020 : théâtre, projections de films, ateliers d’art…

Plusieurs structures proposent du soutien scolaire gratuit ou une remise à niveau dans différentes matières. En maths et en physique, pour les collégiens et lycéens, par exemple. Ou en français et en maths pour les 6-11 ans.

Les jeunes pourront également s’entraîner à l’écriture lors d’un atelier à la médiathèque, lors duquel ils pourront créer leur propre nouvelle. De même, ils pourront s’exercer à l’écriture lors d’une animation proposée par le Labo des histoires sur le thème : Ecrire la ville.

Ceux qui préfèrent les arts plastiques pourront participer à l’atelier artistique « Dessine moi un square », aux animations « Art et multimédia », ou même à un atelier Gravure sur gomme !

Pour s’initier à la cuisine, l’association CRL 10 organisera un stage de 4 jours « Recettes du monde » en famille.

Le centre Paris Anim Château Landon propose également des stages en famille, davantage axés vers la découverte culturelle et les sorties dans les parcs parisiens.

De nombreuses initiatives sont également prévues pour les adultes. Du cinéma en plein air, des stages d’improvisation et de théâtre, des ateliers poétiques en langues étrangères… Retrouvez la liste complète des événements sur le site de la ville de Paris !