arrowsmith2 / Shutterstock

Le ministère a récemment dévoilé le nombre de postes ouverts aux concours enseignants 2021. Des chiffres qui inquiètent syndicats et futurs enseignants : les places offertes au CRPE 2021 sont en forte baisse, tandis que la plupart des concours du second degré (CAPES, CAPEPS, CAPLP…) perdent également des postes.

Crainte du découragement chez les candidats aux concours

« Le ministère ne prend ni en compte le nécessaire allègement des classes, ni l’augmentation globale du nombre d’élèves, ni la résorption de la précarité en offrant des possibilités de titularisation aux contractuels », déplore ainsi le Snes-FSU, syndicat du second degré, dans un communiqué publié mardi. Il craint « que ces annonces de réduction de postes ne découragent à nouveau des candidats à concourir, eux qui doivent cette année se préparer dans des conditions matérielles et financières plus difficiles que les années précédentes, sans aucune aide spécifique ». Le syndicat préconise d’ « augmenter le nombre de postes aux concours, et sécuriser les parcours des étudiants qui s’y préparent en établissant un plan pluri-annuel de recrutement ».

Pour le SE-Unsa non plus, « cette publication des postes offerts aux concours n’est pas une bonne nouvelle ». Dans un communiqué publié mardi, il estime aussi que « la diminution des postes offerts induit forcément un découragement chez les potentiels candidats ». Il déplore que « redonner du souffle aux métiers qui préparent l’avenir d’un pays secoué par des crises de nature tout aussi complexes que variées n’est décidément pas la priorité du gouvernement. ».

« Plein de postes en contractuels alors qu’il y autant d’inscrits au CAPES… »

Les enseignants et candidats aux concours s’étonnent également sur les réseaux sociaux d’une telle décision, dans le contexte actuel.

Le nombre de postes au CRPE qui baisse alors qu’ils sont en sous effectif ? la logique 🙄 — Pau (@herly_pauline) November 29, 2020

1500 candidats pour seulement 250 postes au #crpe à Nantes en 2020 (environ), puis après ça demande à des M2 non-lauréats de venir aider sur des postes car manque de monde. L’abus.. #JMBlanquer — Lisa (@LisaCht49) November 24, 2020

Les groupes FB CRPE c’est le mal, je suis en PLS sur mon canap car 900 postes en moins au concours 2021 — Marie (@_afterhappyhour) November 29, 2020

🙄😑



Les réductions de postes d’enseignants se poursuivent dans l’enseignement de second degré, avec une baisse du nombre de postes ouverts au CAPES 2021, malgré la hausse des effectifs du côté élèves.@SNESFSU @stagiaires_SNES #StopMépris @FsuNationale pic.twitter.com/0b5zHs9LyV — 🍏 Du pognon pour les profs! 💰 (@Ithyphallique) November 29, 2020

Pleins de postes en contractuels alors que y’a autant de candidats inscrit en capes… — ✌️✌️ (@nenesref) November 29, 2020

Je pense qu’ils vont continuer leur politique de non recrutement de nouveaux titulaires avec la baisse du nombre de postes proposés au capes….. comme ça, moins de néo titulaires et moins d’augmentation à financer ! Cynisme politique… — Queen Amann (@Milo7610) November 18, 2020