Pour la deuxième année consécutive, la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) organise le Jour du prof de français, ce jeudi 26 novembre. Le thème de cette édition 2020 est « Nouveaux liens et nouvelles pratiques : projets pour demain ». Elle sera portée sur les nouvelles modalités d’enseignement qui ont émergé avec le confinement : « Quelles nouvelles relations se nouent avec les étudiants et entre professeurs ? Comment se réinventer pédagogiquement en dehors d’une salle de classe ? Comment s’adapter aux différentes possibilités de l’environnement numérique ? »

Des ateliers et formations pour les enseignants de français et FLE

De nombreux événements sont organisés partout dans le monde, par des comités locaux, pour valoriser les professeurs de français, leur permettre de se rencontrer, d’échanger autour de leurs pratiques, ou de mettre en avant des projets innovants d’apprentissage.

Au Rwanda par exemple, les enseignants de français se voient proposer une formation « à l’utilisation du numérique en classe de français, et plus particulièrement à la création de capsules vidéo par le biais du logiciel PowerPoint ». L’enseignement à distance restant compliqué pour les enseignants rwandais à cause du manque de moyens, cette formation « vise à démontrer qu’il est possible et simple d’innover en cours de français » grâce à « un outil simple d’utilisation et ne requérant aucune connexion internet ».

A Madagascar, les enseignants se réuniront samedi en ligne pour « partager/découvrir des pratiques innovantes mises en place par leurs collègues pendant le confinement : groupes Facebook d’apprenants, livrets en auto-apprentissage, formations à distance ». Diverses activités seront proposées : « ateliers thématiques, webinaires, dictée en ligne »… Egalement, en Tanzanie, des enseignants provenant de plusieurs camps de réfugiés peuvent bénéficier d’un stage de formation sur l’emploi du téléphone portable pour se ressourcer via des outils pédagogiques en ligne.

En France, les professeurs de FLE peuvent notamment assister, en ligne, au lancement de la plate-forme Eureka, un portail qui « propose gratuitement des ressources pour l’enseignement-apprentissage des langues et des supports pour la formation continue des enseignants de FLE ».

Le programme complet est à découvrir sur le site du Jour du prof de français.