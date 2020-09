© Getty Images

Nouveauté de la rentrée 2020. Trois lycées de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont dotés d’une caméra thermique à l’entrée de leur établissement : le lycée Descartes à Saint-Genis-Laval (académie du Rhône), la MFR privée Vignieu-Morestel (académie de Grenoble) et le lycée agricole Louis Pasteur de Marmilhat à Lempdes (académie de Clermont-Ferrand). L’objectif de ces machines ? Détecter le plus tôt possible d’éventuels cas de Covid-19 et prévenir l’apparition de clusters.

En cette #rentréescolaire2020, @auvergnerhonealpes expérimente le déploiement de caméras thermiques dans les lycées pour détecter les personnes ayant de la température, les accompagner pour être soignées et ainsi assurer la sécurité sanitaire de tous dans nos établissements. pic.twitter.com/6yIzmzLcQ2 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) September 1, 2020

Un test avant une généralisation dans la région

Pour une prise de température, rien de plus simple : les élèves volontaires doivent passer devant la caméra et trois secondes plus tard, la température corporelle s’affiche. Si cette dernière est anormalement élevée, elle apparaît en rouge. L’élève doit alors se diriger vers l’infirmerie du lycée pour suivre le protocole sanitaire en vigueur. Ses parents sont alors prévenus et doivent venir le chercher. Puis il doit se faire dépister. Si le test se révèle positif, le jeune est placé en quatorzaine et une enquête est effectuée pour identifier les cas contacts. Développée par la société Stackr, cette caméra thermique coûte 5.000 euros. Pour cette expérimentation, elle a été donnée gratuitement aux trois établissements. Au total, le test doit s’effectuer durant trois semaines à l’issue desquelles la région pourrait généraliser le dispositif.