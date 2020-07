L’Assemblée générale du Réseau des INSPÉ s’est réunie par visioconférence ce jeudi 09 juillet pour élire son nouveau bureau, composé d’un président et de quatre vice-présidents.

Alain Frugière, directeur de l’INSPÉ de l’académie de Paris, a été élu nouveau président du Réseau des INSPÉ. Il succède donc à Brigitte Marin, à la tête de cette structure depuis 2018.

Pour les quatre vice-présidents, il s’agit de Elsa Lang-Ripert (Directrice de l’INSPÉ de Bourgogne), Mario Cottron (Directeur de l’INSPÉ de l’académie de Poitiers), Sandrine Marvilliers (Directrice de l’INSPÉ de l’académie de La Réunion) et Ludovic Morge (Directeur de l’INSPÉ Clermont-Auvergne).

Ce nouveau bureau est nommé pour une période de deux ans.

La mission du Réseau des INSPÉ ? Représenter et fédérer les 32 INSPÉ et l’ENSFEA, qui préparent aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, via « des actions de mutualisation, de conduite de projets en appui sur la recherche en éducation, pour irriguer les formations et promouvoir les innovations pédagogiques. », peut-on lire sur leur site internet.