Les parents saluent une nouvelle fois l’implication des enseignants pendant le confinement : pour 82 % d’entre eux, les profs ont su adapter leur manière d’enseigner à distance pendant la crise. C’est ce que révèle un sondage Odoxa* pour Open Digital Education.

De nouvelles formes d’apprentissage « créatives et efficaces »

Dans le détail, 78 % des Français (82 % des parents) soulignent la flexibilité des enseignants concernant l’apprentissage à distance. D’autant plus que pour 62 % d’entre eux (55 % des parents), l’école était mal préparée pour assurer la continuité des enseignements à distance.

Pour 69 % des parents d’élèves, la transmission des cours était en effet « claire et organisée ». 69 % estiment également que l’enseignement à distance a permis de faire émerger « de nouvelles formes d’apprentissage créatives et efficaces ». Pour 72 %, cela même été bénéfique pour le rapprochement avec la scolarité de l’enfant et l’équipe enseignante.

Des profs mieux formés pour l’enseignement à distance

Néanmoins, la moitié d’entre eux estiment que les outils numériques utilisés par les professeurs étaient trop nombreux ou trop compliqués.

91 % des parents souhaitent qu’à l’avenir, les professeurs soient mieux formés à l’enseignement à distance. En effet, 80 % aimeraient voir s’inscrire durablement les services numériques dans les méthodes d’apprentissage des enseignants.

*sondage mené en juin sur un échantillon représentatif de 1005 personnes.