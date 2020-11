Dans un contexte de confinement national, le Festival International du Film d’Education fête sa 16e édition. Pour l’occasion, les 41 films de sa sélection « courts et moyens métrages » seront diffusés en accès gratuit du 23 novembre au 6 décembre. Ces œuvres inédites racontent des parcours de vie, des histoires de partage entre cultures, ou de transmission entre générations.

Le FIFE, un festival engagé pour l’éducation

Organisé par les CEMÉA, une association d’éducation populaire, cet événement réunit chaque année de nombreux cinéphiles autour d’une large sélection de films. Longs, courts, documentaires, cinéma international ou d’animation, ces films ont en commun d’aborder les questions de l’éducation et de la transmission sous toutes leurs formes : famille, école, militantisme, culture…

Le festival organise également des tables rondes et des discussions entre le public et les réalisateurs des films proposés.

L’édition 2020 face au confinement

D’ordinaire organisé à Evreux pendant 5 jours, le festival a dû revoir son organisation en raison de la crise sanitaire : une partie de la programmation est reportée à 2021. Il est néanmoins possible de visionner en ligne les films de deux sélections : « courts et moyens métrages » (du 23 novembre au 6 décembre) ainsi qu’un bouquet de la sélection « Jeune public » (du 28 novembre au 6 décembre).

Les 41 courts et moyens métrages proposés abordent des thèmes nombreux : portraits et histoires de vie, questions d’identité, réseaux sociaux ou encore santé mentale et physique. Cinéphiles, enseignants, personnels d’éducation, médiateurs culturels ou encore étudiants y trouveront leur bonheur.

