Séance d’EPS / Roulade avant en gymnastique

Mercredi dernier, Olivier Véran, ministre de la santé, a annoncé une nouvelle série de restrictions pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, dont « la fermeture des salles de sport et des gymnases » dans les zones d’alerte renforcées et les zones d’alerte maximales. Deux jours après cette annonce, vendredi 25 septembre, le ministère de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a clarifié la situation : tous les élèves français vont continuer d’avoir des cours d’éducation physique et sportive (EPS). « Mais même si les gymnases ferment, il n’est pas question de cesser les cours de sport à l’école », a écrit franceinfo, selon les informations recueillies auprès de l’entourage du ministre de l’Education.

Des discussions en cours

Pour les gymnases situés à l’intérieur des établissements scolaires, les cours d’EPS pourront se dérouler sans difficulté en respectant le protocole sanitaire en vigueur. En revanche, en ce qui concerne, les cours d’EPS qui ont lieu dans un gymnase extérieur, géré par exemple par une collectivité, des discussions sont toujours en cours. Le ministère de l’Éducation nationale souhaite une dérogation pour qu’ils se tiennent malgré la fermeture de la structure. Un décret est attendu prochainement.

Le ministère de l’Education assure néanmoins que s’il n’y a pas d’accès possible à un gymnase, le cours d’EPS sera organisé au sein de l’établissement, sous une autre forme.

Enfin, pour les piscines, elles resteront ouvertes pour les « pro » comme à « l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance) ou les étudiants en Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) », indique le ministère.