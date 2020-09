Getty Images

Dans un communiqué sur Twitter, la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, alerte sur la découverte de très nombreux clusters dans les établissements d’enseignement supérieur. « Plus d’une dizaine de clusters » ont été identifiés, écrit-elle ce dimanche. Une circulation « très active » du Covid-19 qui a obligé les établissements concernés « à suspendre momentanément les cours en présentiel », alors même que de nombreux établissements n’ont pas encore effectué leur rentrée.

Plus d’une dizaine de clusters au sein d’établissements d’enseignement supérieur identifiés : j’en appelle à la responsabilité de chacun afin de limiter la propagation du virus. pic.twitter.com/fygcOVPocq — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) September 13, 2020

Pour expliquer ce chiffre important de contaminations, le ministère dénonce un relâchement des consignes sanitaires observé lors de rassemblements privés des étudiants. « Les dernières données confirment que la multiplication de nouvelles contaminations est majoritairement liée à des rassemblements privés associés à un relâchement des consignes sanitaires notamment des gestes barrière. », lit-on dans le communiqué.

Frédérique Vidal en appelle ainsi à « l’engagement collectif » et à la « responsabilité individuelle » de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur. « Notre objectif à tous, présidents d’universités, directeurs d’écoles, enseignants, personnels, organisations étudiantes, est de faire que cette nouvelle année universitaire se déroule dans les meilleures conditions possibles, en préservant votre santé et celles de vos proches, sans conséquence sur votre cursus et votre apprentissage », a déclaré la ministre, ajoutant que « nous devons tous rester extrêmement vigilants et mobilisés comme nous l’avons été ces derniers mois ».

Le ministère de l’Enseignement supérieur doit rencontrer les organisations étudiantes ce lundi après-midi. L’objectif du rendez-vous ? Trouver des solutions pour que l’année universitaire se déroule « en sécurité ».

#BalanceTaFac

Sur Twitter, un hashtag #BalanceTaFac a été lancé. Il dénonce, entre autres, le non-respect des consignes sanitaires dans les universités :

On a parlé des écoles, des entreprises, mais jamais des Universités.

Des moyens insuffisants pour les cours à distance, un protocole trop allégé, des distanciations physiques pas respectées.

Envoyez vos photos



Voici la réalité ⤵️#BalanceTaFac https://t.co/M2tZp9N3kH pic.twitter.com/3MTEtsMwJJ — Maxime Lledo (@MaximeLledo) September 13, 2020

. @VidalFrederique demain 37° sur Paris. Pas de clim, masques, 500 en amphi, collés les uns aux autres (couloirs, escaliers, salles, repas), fenêtres condamnées. Expliquez-nous en quoi les etudiants sont responsables ? @jmblanquer @VidalFrederique #COVID19france @EmmanuelMacron — LITTLE PRINCE ⭐⭐ (@Alexx_MJ7) September 14, 2020

Dans quel monde les magasins ne peuvent accueillir que X clients à la fois mais les universités reprennent en effectif complet ?

Le manque de moyens des universités se fait ENCORE ressentir, nous sommes supposés être protégés du virus avec des flèches au sol. #BalanceTaFac https://t.co/bdd2i9rjzL — Ian (@ianherubel) September 13, 2020

C'est de la faute des étudiants si les amphis accueillent +d'étudiants que de places ?! Que ns sommes entassés,sans fenêtres ? Prenez vos responsabilités. Aucune soirée depuis Mars, privations pour retourner en Fac dans ces conditions ! @olivierveran @jmblanquer #balancetafac — LITTLE PRINCE ⭐⭐ (@Alexx_MJ7) September 13, 2020