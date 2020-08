© Getty Images

Après plus de 6 mois de fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus, comment va se dérouler la rentrée scolaire dans les établissements d’enseignement supérieur? Lors d’une conférence de presse ce jeudi 27 août, le premier ministre Jean Castex, a annoncé que le port du masque sera obligatoire.

« Ce n’est pas une surprise » indique le président de la commission et insertion professionnelle de la Conférence des présidents d’universités (CPU), Guillaume Gellé, à Franceinfo. « Il s’agit aussi d’apprendre à vivre avec le virus pendant une durée indéterminée et il faut que chacun intègre cette dimension » poursuit-il.

De son côté, la présidente de la Fage, Orlane François, affirme que les masques doivent être fournis à tous les étudiants, notamment les plus précaires. « Il faut qu’il y ait des premières dotations qui soient faites à l’ensemble des étudiants » affirme-elle avant d’ajouter que les étudiants « vont en acheter le moins possible et au final la mesure qui est censée être une mesure de protection sanitaire va être inutile ».

A l’université de Nantes, un siège sur deux dans les amphithéâtres

Pour rappel, dans une circulaire publiée le 6 août dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur a précisé le protocole sanitaire pour les universités et les grandes écoles. Les étudiants et les personnels devront notamment respecter « une distanciation physique de 1 mètre entre individus côte à côte ou face à face, ou d’un siège entre individus assis ».

Ainsi, pour respecter au mieux la distanciation sociale, l’université de Nantes a décidé de laisser un siège vide sur deux dans les amphithéâtres de l’établissement, indique 20 Minutes. Avec cette configuration, les enseignements seront divisés : certains en présentiel d’autres en distanciel.

« Des mesures extrêmement contraignantes qui vont remettre en question la façon dont on enseigne » précise Arnaud Guevel, vice-président à la formation de l’université. « Il va falloir les accompagner en intensifiant par exemple le dispositif de tutorat. (…) L’objectif est de privilégier le présentiel, et le distanciel ne voudra pas forcément dire le domicile » ajoute-il. En ce qui concerne le port du masque obligatoire, l’université fournira quatre masques lavables aux étudiants boursiers.

A Aix-Marseille, des masques pour les plus précaires

Suite à l’annonce du premier ministre sur le port du masque obligatoire, l’université d’Aix-Marseille va fournir des masques aux étudiants les plus précaires. « Chacun aura un masque en cours » soutient Eric Berton, le président de l’université, à Franceinfo.

Il a également affirmé que tous les cours en présentiel seront en visioconférence. « On va essayer de faire en sorte qu’il y ait le plus possible d’étudiants qui puissent suivre des cours dans de bonnes conditions » précise-il.

Enfin, le président de l’université affirme que des étudiants et des personnels de l’établissement accueilleront les étudiants à l’extérieur. Il s’agira de « guider, rassurer, informer, rappeler les gestes barrières ».

« L’ensemble des organisations syndicales étudiantes sont très mobilisées » explique-il, avant de conclure ; Ils « nous ont aidés aussi dans la distribution de colis alimentaires, de matériel informatique pour les étudiants en situation de précarité ».