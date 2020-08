« Gardez vos distances ! » © Capture d’écran Lausitzer Rundschau.de

Ce lundi 3 août, près de 153.000 élèves ont repris le chemin de l’école dans la région de Mecklembourg-Poméranie, au nord-est de l’Allemagne. Après plusieurs mois sans école, ils sont les premiers à reprendre les cours en Europe, selon Deutsche Welle.

Le média allemand indique que le gouvernement fédéral a décidé de rouvrir les écoles car la région connaît un faible nombre de cas de Covid-19.

Éviter d’accumuler du retard supplémentaire

De plus, la décision de retourner à l’école doit permettre ne de pas creuser davantage le retard des élèves. « Les enfants avaient besoin d’être présents à l’école car il faut éviter que le retard ne s’accroisse », explique un directeur d’école de la région à Ouest France.

Ainsi, la rentrée se déroule dans le respect des gestes barrières. Les élèves se rassemblent par classe. Par exemple, dans un collège, les 6e et les 5e rentrent en même temps, tandis que les autres arrivent plus tard.

Le port du masque est obligatoire dans les couloirs des établissements et les salles de classes sont aérées régulièrement. Ils doivent également éviter de se toucher et évidemment, se laver les mains régulièrement.

« Si on fait attention à la distance physique, qu’on porte un masque pendant nos déplacements dans les couloirs, qu’on se lave les mains, comme on le fait déjà en dehors de l’école… franchement, moi, je n’ai pas peur » indique une enseignante de français, à Deutsche Welle.

Des mesures d’hygiènes adoptées par les Länder

En effet, l’Allemagne compte 16 Länder qui disposent chacun d’une constitution et d’un gouvernement. Les 16 ministres de l’Éducation ont adopté des mesures d’hygiènes communes afin d’assurer une rentrée « la plus normale possible », précise le média suisse Le Temps.

Les ministres ont donc adopté un retour à l’école cinq fois par semaine, à raison de quatre à cinq heures par jour, avec la possibilité de tester les personnels régulièrement. Chaque Länder et chaque établissement peuvent ensuite varier la mise en application des mesures. Par exemple, la Bavière et Berlin vont imposer le port du masque dans les classes.

Tandis que le Mecklembourg-Poméranie a effectué sa rentrée, ce sera au tour des élèves de Hambourg de reprendre l’école le 6 août, puis Berlin et le Brandebourg, le 10 août prochain.

« Nous sommes aux avant-postes. Tout le monde nous observe ! » confie une directrice d’école au média suisse.