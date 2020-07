© Getty Images

La crise sanitaire a profondément bouleversé la communauté éducative. Avec la fermeture des établissements scolaires en mars dernier, enseignants et élèves ont dû se confronter à l’enseignement à distance. La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale a publié une enquête sur la crise sanitaire liée au coronavirus auprès des élèves, des parents d’élèves et des personnels de l’éducation.

« Plus de 100.000 personnes ont été interrogées au mois de mai 2020, pour rassembler des informations de plusieurs natures sur le vécu de cette période inédite par l’ensemble des acteurs du système éducatif » prévient le ministère, dans un communiqué.

Plus de 90% des enseignants ont gardé contact avec leurs élèves

Ainsi, pendant le confinement, les enseignants du premier degré sont 94% à avoir gardé le contact avec leurs élèves, indique l’étude. Les professeurs en collège et lycée sont quant à eux 90%.

Les enseignants estiment par ailleurs, en majorité, que l’apprentissage des élèves a été satisfaisant. Dans le premier degré, ils sont 77% à le penser, tandis que dans le second degré, ils sont 68%. Ces derniers affirment que les élèves ont progressé dans la maîtrise des outils numériques ainsi qu’en autonomie.

Pour les parents d’élèves du secondaire, ils sont globalement satisfaits du travail scolaire proposé par les enseignants pendant le confinement. Dans le détail, 81% des parents de collégiens estiment que ce qui a été proposé était profitable. Les parents de lycéens sont 75% à le penser.

© Ministère de l’Education nationale, DEPP

4 parents sur 10 estiment que leurs enfants ont progressé

Les parents ont également été interrogés sur l’apprentissage de leurs enfants lors de la continuité pédagogique. Ils sont 66% à considérer que le niveau d’apprentissage a été maintenu. En revanche, les parents sondés sont seulement 41% à dire que leur enfant a progressé. Le chiffre descend à 37% pour l’amélioration du niveau des élèves dans certaines matières.