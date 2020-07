© Capture d’écran Franceinfo

A quelques heures de la fin de la phase d’admission de Parcoursup, « 88,2% des lycéens ont eu une proposition » indique ce matin Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au micro de Franceinfo. « Cela correspond à 585 000 jeunes qui ont d’ores et déjà une proposition ».

Cette année, le taux de réussite au baccalauréat 2020 est exceptionnel. En effet, 95,7% des 745.900 candidats ont décroché le précieux sésame à l’issue de la première session des rattrapages, soit 7,6 points de plus qu’en 2019.

Les élèves en filière générale sont 98,4% à avoir obtenu leur bac et 95,2% d’entre eux ont reçu une proposition, selon la ministre.

9500 lycéens sans proposition

« Nous accompagnons 9500 lycéens qui n’ont pas de proposition. C’est un peu plus que l’année dernière puisqu’ils étaient 6000 à la même époque » poursuit Frédérique Vidal.

« Nous avions anticipé cette vague puisque l’ensemble des lycéens sont inscrits sur Parcoursup avant le baccalauréat et que des propositions leur sont faites » avant qu’ils ne l’obtiennent, explique la ministre, avant d’ajouter qu’il y « aura une solution pour chacun d’entre eux ».

Des places supplémentaires, notamment en BTS

En raison de l’épidémie de coronavirus, la session 2020 a été entièrement validée en contrôle continu, ce qui a engendré une hausse record du nombre de bacheliers. De fait, les établissements d’enseignement supérieur vont devoir faire face à l’arrivée de beaucoup d’élèves et voir leurs effectifs augmenter.

Pour pallier au problème, Frédérique Vidal a annoncé la création de places supplémentaires « dans les filières les plus demandées« . En BTS, par exemple, « plus de 3000 places vont être ouvertes » assure-elle. Des places supplémentaires seront également accordées aux « filières sanitaires et sociales, aux filières paramédicales comme dans les écoles d’infirmières qui sont pilotées par les régions » ajoute la ministre. « Nous allons aider les régions pour financer les places supplémentaires, de manière à ce que chacun ait une place à la rentrée ».

Enfin, Frédérique Vidal rappelle que c’est une « ambition de tout le gouvernement » que chaque jeune trouve une solution « dans cette année très compliquée ».