Le ministère de l’Éducation nationale propose un dispositif linguistique à destination des enseignants de français et de lettres. Intitulé « Terminologie grammaticale » et destiné aux élèves à tous niveaux, il permet de développer et de consolider ses connaissances en grammaire.

Le document a été réalisé par Philippe Monneret, professeur de linguistique à Sorbonne-Université et Fabrice Poli, inspecteur général de l’Éducation nationale, des sports et de la recherche.

Favoriser l’apprentissage de la langue française

Le dispositif « Terminologie grammaticale » se veut être un « outil de formation visant à donner aux enseignants les moyens de s’approprier un savoir grammatical solide » indique le ministère.

Il est organisé en deux niveaux pour favoriser l’apprentissage progressif de la langue française. Le premier niveau constitue des descriptions simples et rudimentaires sur les notions de grammaire. Le deuxième niveau propose une description plus complète et approfondie.

« Les professeurs pourront ainsi s’appuyer sur une base terminologique de référence pour mettre en œuvre un enseignement raisonné, efficace et harmonisé de la grammaire » précise le ministère dans un communiqué.

Enfin, le dispositif « Terminologie grammaticale » sera suivi par le document « Grammaire des cycles 2 et 3 » qui sera prochainement mis en ligne. L’outil proposera, selon le ministère, « des pistes d’exercices et formulera des suggestions sur le choix des exemples à étudier en classe avec les élèves pour assurer leurs apprentissages et leur progression ».