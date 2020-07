© Capture d’écran Aushopping.com

La crise du coronavirus a renforcé les inégalités entre les élèves. Certains élèves n’ont pas eu de cours pendant plusieurs mois et cela peut engendrer un retard scolaire important.

Pour aider les jeunes, l’entreprise foncière Ceetrus lance, dès le 20 juillet prochain, un dispositif appelé « Aushopping Campus». Il est ouvert à tous les élèves, du primaire à la terminale. Il s’agit d’une opération solidaire de soutien pédagogique, partenaire du dispositif « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Éducation nationale.

Cette innovation solidaire permettra aux élèves « de réviser, progresser ou rattraper leur retard en Français, Mathématiques, Sciences, Anglais et Histoire, durant le temps des vacances scolaires » indique l’entreprise, dans un communiqué.

« Le dispositif Aushopping Campus est né d’un constat simple et partagé par chaque parent : enseigner est un métier » explique Bertrand Houseaux, directeur de l’exploitation des sites commerciaux Ceetrus. « Nous avons souhaité ouvrir les premières salles de soutien scolaire et d’accompagnement pédagogique en centres commerciaux ». Le directeur affirme aussi que plus de 25.000 élèves pourront bénéficier de l’opération.

Des cahiers de vacances gratuits, des ateliers de soutien scolaire et une dictée nationale

Par ailleurs, l’entreprise précise que le dispositif s’articule autour de trois grandes actions.

Des cahiers de vacances offerts : ils sont à retirer en centre commercial ou à télécharger en ligne sur le site Aushopping.com.

: ils sont à retirer en centre commercial ou à télécharger en ligne sur le site Aushopping.com. Des ateliers de soutien scolaire gratuits assurés par des professeurs et des étudiants : Des espaces aménagés dans les centres commerciaux seront prévus pour ces ateliers.

: Des espaces aménagés dans les centres commerciaux seront prévus pour ces ateliers. Une dictée de dimension nationale : elle sera organisée le 29 août avec l’association « La Dictée pour Tous ». La participation est au choix : en ligne ou en présentiel dans les centres commerciaux.

La liste des centres commerciaux partenaires en France

Voici la liste exhaustive des centres commericaux participant à l’opération « Aushopping Campus ».