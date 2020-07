© Capture d’écran RTL

C’est le jour J pour les 740 584 candidats inscrits à la session 2020 du baccalauréat. A partir de 10h, les résultats seront disponibles sur le site du ministère de l’Éducation nationale, comme lors des éditions précédentes.

Cette session est inédite en raison de l’épidémie de coronavirus. En effet, les épreuves ont été annulées et remplacées par du contrôle continu. De fait, de nombreux élèves savent déjà qu’ils ont décroché le sésame.

Par ailleurs, les résultats sont également affichés dans les lycées. Mais le ministère de l’Education nationale préconise de consulter les résultats en ligne, afin d’éviter les attroupements dans les établissements.

Quid des rattrapages? Ils sont maintenus cette année et se dérouleront dès mercredi 8 juillet et jusqu’au 10 juillet 2020. Les rattrapages concernent les élèves qui auront une moyenne comprise entre 8 et 10 sur 20.

Des jurys trop indulgents ?

Avec le contrôle continu, le bac est-il plus facile à obtenir cette année? Interrogé par Franceinfo, la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, Sophie Vénétitay, est revenue sur l’expression de « bac bradé ».

« Il faut quand même se rappeler le niveau de compétences, de connaissances que les élèves ont acquis cette année » explique-elle. « Il faut plutôt se dire que ce bac-là est marqué par une forme de légèreté coupable de la part du ministère qui n’a pas su prendre la mesure de la façon dont il fallait organiser le bac, plutôt que de s’en prendre aux élèves« .

Les réactions des terminales sur Twitter

En tout cas les bacheliers2020, soyons fière de notre bac parce que ça veut dire qu’on a travaillé (sans parler des tricheurs) sans savoir que c’était un CC. N’en déplaise à certains #Bac2020 — AnnaLengole🍍 (@Ontwi08) July 7, 2020

Moi découvrant que j’ai mon bac alors que je l’ai depuis 3 mois #Bac2020 pic.twitter.com/Kx6PZjR1pL — unmetrecinquantedeux 🤍 (@YousraNia) July 6, 2020