L’école du Renard, dans le 4ème arrondissement de Paris, fermée après qu’un enseignant a contracté la maladie. © Capture d’écran Google

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a demandé la fermeture de deux écoles à Paris, apprend-t-on ce mercredi 24 juin. En effet, plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés dans ces établissements. L’agence précise toutefois qu’il ne s’agit « pas de cluster ».

L’école élémentaire Lamoricière dans le 12e arrondissement a fermé ses portes hier, après la confirmation de « trois cas positifs au Covid-19 » affirme l’ARS, à France Info. De son côté, le rectorat de Paris évoque deux cas, « un enseignant et au moins un élève ». L’école restera fermée jusqu’à fin juin par « mesure de prudence et de vigilance« . A noter que l’école maternelle reste quant à elle ouverte.

Aujourd’hui, c’est l’école élémentaire du Renard dans le 4e arrondissement parisien qui a fermé ses portes suite à un enseignant testé positif. Dans un e-mail relayé par Le Parisien, la directrice de l’établissement indique que « tous les enfants et tout le personnel doivent être mis à l’isolement 14 jours ». En revanche, seuls les enfants en contact avec l’enseignant qui a contracté la maladie seront dépistés.

Par ailleurs, une mère d’une élève de l’école du Renard ne comprend pas pourquoi sa fille est isolée. « On me demande de mettre ma fille à l’isolement par précaution. Mais pour mon mari qui travaille dans une boîte de 4000 personnes, pas de problème » s’insurge-elle, au Parisien. « Pour moi, soit les enfants ont été en contact avec la personne et c’est normal qu’ils soient isolés, ainsi que leur entourage et que tout le monde soit dépisté » précise-elle, avant d’ajouter « soit l’enfant n’a pas été en contact et dans ce cas il n’a pas à être isolé ».

Une carte interactive des écoles françaises contaminées

Depuis la réouverture des écoles suite au déconfinement le 11 mai dernier, plusieurs écoles françaises ont fermé leurs portes pour des cas avérés de Covid-19. Ainsi, une carte interactive des écoles contaminées en France propose de voir l’évolution de la situation.

Enfin, des codes couleurs correspondent à une situation donnée. Les écoles avec des cas avérés mais qui sont restées ouvertes sont en noir. En orange, on y trouve les établissements avec des cas de suspicion. En rouge, il s’agit des écoles fermées pour des cas positifs.

