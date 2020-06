© Getty Images

C’est aujourd’hui que devait se dérouler la première épreuve du baccalauréat, la traditionnelle épreuve de philosophie. Mais en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les épreuves ont été annulées et l’examen sera entièrement validé en contrôle continu. Ce mercredi 17 mai, le ministère de l’Éducation nationale publie un guide de présentation sur les modalités exceptionnelles de cette édition 2020.

En classe de première

Pour rappel, en 1ère, la deuxième session des E3C (E3C2) qui devaient se tenir en avril-mai, a été annulée. Le document indique que la note des E3C2 sera une moyenne des notes des EC31 en histoire-géographie, langues vivantes et mathématiques (pour les bacs technos) et celle des E3C3 qui se dérouleront en terminale.

Par ailleurs, les épreuves écrites et orales de français ont également été annulées. « Les notes prévues au titre des épreuves anticipées sont attribuées en prenant en compte les notes de contrôle continu en français » des deux premiers trimestres, selon le ministère. Les notes attribuées pendant le confinement ne comptent pas.

En classe de terminale

En terminale, toutes les épreuves (écrites et orales) sont annulées et validées en contrôle continu. « En revanche, les notes des épreuves anticipées et des épreuves facultatives passées avant le confinement sont prises en compte » prévient le ministère. « Ces notes se voient attribuer les coefficients affectés aux séries concernées ». Comme en première, les notes attribuées lors du confinement ne comptent pas.

Autre grande nouveauté : l’harmonisation des notes. Pour cette session 2020, pas de décimales. Un jury sera ensuite chargé d’harmoniser les notes de tous les élèves.

Quant au calendrier, à partir du 22 juin et jusqu’au 6 juillet, il y a aura une harmonisation des notes et la délibération du jury. Les résultats seront publiés le lendemain, le 7 juillet.

Quid des mentions et des rattrapages ?

Cette année, les mentions et les oraux de rattrapage sont maintenus. Les épreuves orales de rattrapage sont prévues du 8 au 10 juillet 2020 pour les élèves qui auront une moyenne entre 8 et 10 sur 20.

Puis, en septembre, une session de remplacement sera organisée. Elle sera destinée aux candidats « n’ayant pu présenter au jury ni livret scolaire, ni dossier de contrôle continu recevable ». Le ministère indique aussi que ces épreuves de remplacement concerneront les candidats avec un dossier « dans lequel une plusieurs moyennes sont manquantes ». Ils devront alors passer les épreuves correspondantes. Enfin, les candidats qui ont été ajournés au premier et au second tour peuvent être « autorisés exceptionnellement par le jury » à passer les épreuves de remplacement.

#Bac2020 Validation en contrôle continu, composition et rôle du jury, nombre de candidats, calendrier, etc. Découvrez toutes les spécificités de la session 2020 dont les résultats seront dévoilés le 7 juillet prochain.https://t.co/NEIMrdgXCi — Ministère de l'Éducation nationale et Jeunesse (@education_gouv) June 17, 2020

« Le baccalauréat est bien plus qu’un examen »

C’est la première fois en France que la totalité des épreuves sont annulées. « Le bac a connu des perturbations, mais jamais l’annulation » de toutes les épreuves, indique un enseignant-chercheur à l’université de Picardie, au Parisien. « En 1968, les écrits ont été supprimés mais il y a eu un examen terminal réduit entre 5 et 7 oraux » précise-il. L’enseignant-chercheur ajoute que même pendant les guerres, les examens ont été « maintenus mais adaptés ».

« Le baccalauréat est bien plus qu’un examen, c’est un rite de passage dans cette société » poursuit-il, « C’est aussi le premier grade universitaire, et à l’intérieur même de l’école, une boussole ».